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Αυτό κι αν είναι προσφορά: Πόσο κοστίζει το καλύτερο μπέρμπον στον κόσμο

Το bourbon Bottled-in-Bond της New Riff βασίζεται σε ένα μίγμα με 65% καλαμπόκι, 30% σίκαλη και 5% κριθάρι.

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Ουίσκι | insider.gr
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Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεχωρίσει κανείς ένα καλό bourbon: Οι παραγωγοί στρέφονται στην παλαίωση... διαρκείας, τα εκτεταμένα φινιρίσματα βαρελιών, τα πειραματικά μπουκάλια και τις limited edition τόσο για συλλέκτες όσο και για καταναλωτές. Αλλά στα World Whiskies Awards 2026, το μπουκάλι που τους ξεπέρασε όλους δεν ήταν το πιο πεπαλαιωμένο, το σπανιότερο ή το ακριβότερο.

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