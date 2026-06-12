Αυτό κι αν είναι προσφορά: Πόσο κοστίζει το καλύτερο μπέρμπον στον κόσμο

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεχωρίσει κανείς ένα καλό bourbon: Οι παραγωγοί στρέφονται στην παλαίωση... διαρκείας, τα εκτεταμένα φινιρίσματα βαρελιών, τα πειραματικά μπουκάλια και τις limited edition τόσο για συλλέκτες όσο και για καταναλωτές. Αλλά στα World Whiskies Awards 2026, το μπουκάλι που τους ξεπέρασε όλους δεν ήταν το πιο πεπαλαιωμένο, το σπανιότερο ή το ακριβότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Στέφανος Τραχανάς: «Η επιστήμη δεν με παρηγορεί απέναντι στο θάνατο»
- Duffy: Η τραγουδίστρια του Mercy εμφανίστηκε δημόσια 16 χρόνια μετά την απαγωγή και τον βιασμό της
- Λόπεζ: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς της ταινίας True Romance»
- Σαντορίνη: Η «χρυσή» βιομηχανία των 2.000 γάμων και η ανατροπή με τους τουρίστες που εξαφανίστηκαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.