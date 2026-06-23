Αυτοί είναι οι δήμοι της χώρας που δίνουν bonus για κάθε γέννα

«Καμπανάκι» για την παρατεταμένη δημογραφική συρρίκνωση της Ελλάδας συνιστούν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις του 2025, που αποκάλυψαν πως από τις 13 περιφέρειες της χώρας μόνο η Περιφέρεια Κρήτης σημείωσε -έστω και οριακή- αύξηση γεννήσεων το 2025, με επιπλέον 129 νεογέννητα.

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