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Αυτοί είναι οι δήμοι της χώρας που δίνουν bonus για κάθε γέννα

Η χώρα πέρυσι κατέγραψε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2%, καθώς οι γεννήσεις ζώντων παιδιών ανήλθαν σε 65.594.

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Παιδί | shutterstock
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«Καμπανάκι» για την παρατεταμένη δημογραφική συρρίκνωση της Ελλάδας συνιστούν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις του 2025, που αποκάλυψαν πως από τις 13 περιφέρειες της χώρας μόνο η Περιφέρεια Κρήτης σημείωσε -έστω και οριακή- αύξηση γεννήσεων το 2025, με επιπλέον 129 νεογέννητα.

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