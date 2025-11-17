Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι νεκροί celebrities: Βγάζουν εκατομμύρια ακόμα και μετά θάνατον

Δημοσιεύτηκε η λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους celebrities που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, και για ακόμη ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας μεταθανάτια ποεριουσία 1,2 δισ. δολάρια.

Συνολικά η περιουσία του ποπ αστέρα Μάικλ Τζάκσον, αγγίζει τα 3,5 δισ. δολαρία εμώ μόνο αυτό το μήνα τα κέρδη του ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια.

Τα μεγαλύτερα κέρδη προήλθαν από την εκταμίευση assets που είχε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εκτός από την κατοχή των δικαιωμάτων έκδοσης της μουσικής του και των master-αρισμένων του ηχογραφήσεων, ο Τζάκσον αγόρασε επίσης τον κατάλογο ATV για 47,5 εκατ. δολάρια το 1985 - περίπου 142 εκατ. δολάρια σήμερα - ο οποίος περιελάμβανε μεταξύ των σχεδόν 4.000 τραγουδιών του σχεδόν κάθε επιτυχία που γράφτηκε μαζί από τον Τζον Λένον και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σύμφωνα με το insider.gr, αυτή η επένδυση τελικά απέδωσε 750 εκατ. δολάρια το 2016 (περίπου 1 δισ. δολάρια σήμερα) ενώ σε όλα τα χρόνια μεταξύ των μεγάλων deals, το brand name του συνέχισε να βγάζει χρήματα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες: η ταινία του 2009, «This Is It», απέφερε 267 εκατ. δολάρια στο box office, και μια περιοδεία Cirque du Soleil με θέμα τον MJ το 2012 εισέφερε 160 εκατ. δολάρια

Οι μουσικοί στην κορυφή της λίστας

Αν ρίξει κανείς καμία ματιά στη λίστα, θα δει ότι οι μουσικοί έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, με την περιουσία τους να υπερβαίνει αυτή των ηθοποιών.

Στη φετινή λίστα, οι τραγουδιστές κυριαρχούν, για άλλη μια φορά στη φετινή λίστα, με 10 από τις 13 συνολικές παρουσίες, με αθροιστικό ακαθάριστο τζίρο 541 εκατ. δολαρίων.

Οι περιουσίες άλλων διασημοτήτων εξακολουθούν να μεγαλώνουν με επώνυμα φυσικά προϊόντα που τους έκαναν πασίγνωστους. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα το ομώνυμο ποτό του Άρνολντ Πάλμερ, που πουλάει προϊόντα αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων κάθε χρόνο και τα αθλητικά παπούτσια του Κόμπι Μπράιαντ που συνεχίζουν να «ξεπουλούν» από τα ράφια για τη Nike.

Forbes: Η λίστα

Αναλυτικά οι λίστα του Forbes για το 2025, με τους celebrities με τη μεγαλύτερη μεταθανάτια περιουσία είναι οι εξής:

Μάικλ Τζάκσον - 105 εκατ. δολάρια Δρ. Σους - 85 εκατ. δολάρια Ρίτσαρντ Ράιτ - 81 εκατ. δολάρια Σιντ Μπάρετ - 81 εκατ. δολάρια Μπίγκι Σμολς (The Notorious B.I.G.) - 80 εκατ. δολάρια Μάιλς Ντέιβις - 21 εκατ. δολάρια Έλβις Πρίσλεϊ - 17 εκατ. δολάρια Τζίμι Μπάφετ - 14 εκατ. δολάρια Μπομπ Μάρλεϊ - 13 εκατ. δολάρια Τζον Λένον - 12 εκατ. δολάρια Πρινς - 11 εκατ. δολάρια Άρνολντ Πάλμερ - 11 εκατ. δολάρια Κόμπι Μπράιαντ - 10 εκατ. δολάρια



