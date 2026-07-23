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Αυτοί «πανηγυρίζουν» ακόμη το Μουντιάλ της Ισπανίας

Πέρα από την FIFA, που έβαλε στην τσέπη 9 δισ. δολάρια, το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό δημιούργησε και άλλους νικητές.

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Το τρόπαιο του Μουντιάλ | Getty
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Οι Ισπανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους και πλέον σε πελάγη ευτυχίας για την κατάκτηση του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, αλλά δεν είναι οι μόνοι που χαίρονται.

Πέρα από την FIFA, που έβαλε στην τσέπη 9 δισ. δολάρια, το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό που έφερε στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2010 τους Φούριας Ρόχας και έστειλε στο καναβάτσο τον Λίο Μέσι και την παρέα του, δημιούργησε και άλλους νικητές.

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