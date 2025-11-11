Αυτός ο χάρτης δείχνει την Ελλάδα ως μία από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης

Πώς ορίζουμε την φτώχεια στις μέρες μας; Υπάρχουν αρκετές ερμηνείες, αλλά η πλατφόρμα Visual Capitalist επικεντρώνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη. Σε σχετική έρευνα, έχει καταγράψει το ποσοστό των πολιτών μιας χώρας που έχουν εισοδήματα κάτω από το βασικό μισθό, την χαμηλή «πυκνότητα εργασίας» σε ένα νοικοκυριό (πόσοι δουλεύουν και πόσες ώρες) και τη έλλειψη δυνατότητας του ατόμου να παρέχει στον εαυτό του τουλάχιστον 13 βασικά αγαθά για την επιβίωση του (αν δεν μπορεί να παρέχει τουλάχιστον 7 από τα 13 θεωρείται άπορος/η).

Ο παρακάτω χάρτης αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Με τη Βόρεια Ευρώπη (Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία) να βρίσκονται στον πάτο του δείκτη «φτώχειας» με ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 17%, ενώ και χώρες όπως η Πολωνία και Ιρλανδία βρίσκονται μέσα σε αυτή την εντυπωσιακή επίδοση. Η Τσεχία φαίνεται πως απολαμβάνει την κορυφή (11,3%) και η Σλοβενία θέλει να την πλησιάσει (14,4%).

Όσο για τη χώρα μας; Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες θεωρείται άπορος (26,9%) με τη Λιθουανία και την Ισπανία να μας ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής (25,8%) και την Βουλγαρία να μας έχει ξεπεράσει (30,3%) μαζί με την Τουρκία (30,4%). Not terrible θα έλεγε κανείς, παραφράζοντας το γνωστό ιντερνετικό meme. Αλλά το "not great" ας μην το αναφέρουμε καν.