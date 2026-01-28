Αυξάνεται η συμμετοχή των 60ρηδων στην αγορά εργασίας - 260.000 συνταξιούχοι επέστρεψαν στη δουλειά

Χαμηλότερο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη παραμένει το ποσοστό συμμετοχής στην εργασία στην Ελλάδα, παρά τη σταδιακή αύξησή του τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία.

Ωστόσο οι γυναίκες και τα άτομα πλησίον της σύνταξης επιδεικνύουν αξιοσημείωτη αύξηση των ποσοστών τους στο συνολικό εργατικό δυναμικό, πατώντας «γκάζι» στη σύγκλιση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά.

