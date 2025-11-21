Μενού

Black Friday 2025 Κωτσόβολος: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Οι προσφορές για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα καταστημάτων.

Εκπτώσεις Black Friday | Eurokinissi
Με σλόγκαν «Ξέρω τι ζητάς» έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Κωτσόβολος. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, kotsovolos.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται σε παλιότερο τραγούδι από το συγκρότημα Hi-5 έχοντας παραλλάξει την επιτυχία που είχαν κάνει όταν κυκλοφόρησε «ξέρω τι ζητάω».

 

