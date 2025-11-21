Black Friday 2025 Κωτσόβολος: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Με σλόγκαν «Ξέρω τι ζητάς» έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Κωτσόβολος. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, kotsovolos.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Διαβάστε περισσότερα: Black Friday στον Κωτσόβολο: Φέτος ξέρεις τι ζητάς, ξέρεις και πού θα το βρεις

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται σε παλιότερο τραγούδι από το συγκρότημα Hi-5 έχοντας παραλλάξει την επιτυχία που είχαν κάνει όταν κυκλοφόρησε «ξέρω τι ζητάω».