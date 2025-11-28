Black Friday: Οι πρώτες εικόνες από την Ερμού - Ποια ώρα αναμένεται το peak της κίνησης στα μαγαζιά

Δεν πτοούνται οι Έλληνες καταναλωτές καθώς, παρά το χάος στους δρόμους λόγω της πρωινής κακοκαιρίας, έχουν κατακλύσει την Ερμού και τις αγορές αξιοποιώντας την Black Friday.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες εικόνες που μεταδίδει το Orange Press Agency, δείχνει αρκετούς πολίτες να είναι ήδη με σακούλες ψώνια στα χέρια και άλλοι σπεύδουν για να ελέγξουν τιμές και να «κυνηγήσουν» τις προσφορές.

Εκτιμάται ότι κατά το απόγευμα η κίνηση στα καταστήματα θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ο δρόμος της Ερμού την ημέρα του Black Friday | EUROKINISSI

Η πλατεία του Συντάγματος την ημέρα της Black Friday | EUROKINISSI

Γυναίκα κοιτάζει βιτρίνα με προσφορές στο Black Friday | EUROKINISSI

Βιτρίνες στη Black Friday | EUROKINISSI