Μενού

Black Friday: Οι πρώτες εικόνες από την Ερμού - Ποια ώρα αναμένεται το peak της κίνησης στα μαγαζιά

Μετά την κακοκαιρία, οι καταναλωτές φαίνεται να ξεχύθηκαν στην αγορά της Ερμού για να εκμεταλλευτούν τις προσφορές του Black Friday.

Reader symbol
Newsroom
black friday
Ο δρόμος της Ερμού την ημέρα του Black Friday | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Δεν πτοούνται οι Έλληνες καταναλωτές καθώς, παρά το χάος στους δρόμους λόγω της πρωινής κακοκαιρίας, έχουν κατακλύσει την Ερμού και τις αγορές αξιοποιώντας την Black Friday.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες εικόνες που μεταδίδει το Orange Press Agency, δείχνει αρκετούς πολίτες να είναι ήδη με σακούλες ψώνια στα χέρια και άλλοι σπεύδουν για να ελέγξουν τιμές και να «κυνηγήσουν» τις προσφορές.

Εκτιμάται ότι κατά το απόγευμα η κίνηση στα καταστήματα θα αυξηθεί περαιτέρω.

black friday
Ο δρόμος της Ερμού την ημέρα του Black Friday | EUROKINISSI
Black friday
Η πλατεία του Συντάγματος την ημέρα της Black Friday | EUROKINISSI
black friday
Γυναίκα κοιτάζει βιτρίνα με προσφορές στο Black Friday | EUROKINISSI
black friday
Βιτρίνες στη Black Friday | EUROKINISSI

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ