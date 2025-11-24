Black Friday: Πώς θα καταλάβετε αν είναι αληθινή ή όχι μια προσφορά

Κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα η «μάχη» των προσφορών και των εκπτώσεων, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα ενόψει της Black Friday στις 28 Νοεμβρίου. Έπεται, δε, η Cyber Monday που φέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.

Το μεγάλο εκπτωτικό γεγονός εισέρχεται στην τελική ευθεία, με τους καταναλωτές να έχουν επιδοθεί στο «κυνήγι» των προσφορών προκειμένου να προβούν στις αγορές που επιθυμούν.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr