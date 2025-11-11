Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 8 δισ. από τις αγορές ομολόγων το 2026

Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, στοχεύοντας σε περιορισμένες εκδόσεις (ομόλογων) για να δώσει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με το Βloomberg.

Tο συνολικό ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές το 2025 και κινείται στο εύρος προηγοηγούμενων ετών. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος μείωσης των δανείων σε απόλυτους αριθμούς, ανέφερε η ανώνυμη πηγή στο Bloombrerg.

Η Ελλάδα κατάφερε να αναστρέψει την πορεία των δημόσιων οικονομικών της από την κρίση χρέους που σχεδόν την ανάγκασε να αποχωρήσει από το ευρώ πριν από μια δεκαετία. Η χώρα μας είναι πλέον μία από τις λίγες στην Ευρώπη με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Ο δείκτης βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, πριν από το πρώτο λεγόμενο «πακέτο διάσωσης».

Η χώρα επιτυγχάνει σταθερά επαρκή πρωτογενή πλεονάσματα — το μέτρο των εσόδων μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων — για να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να αποπληρώσει το χρέος, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά διαθέσιμα.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το χρέος της Ελλάδας θα επιστρέψει στα προ του πακέτου διάσωσης επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται. Η Scope Ratings προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η Νέα Δημοκρατία, θέλει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια της από το πρώτο πρόγραμμα, γνωστό ως Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση, 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2031, ανέφερε η πηγή.

Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά ένα 10ετές ομόλογο, ανέφερε η πηγή. Ενώ το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 46 δισ. ευρώ, αυτό αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του έτους σε περίπου 36 δισ. ευρώ, παρόμοια με το επίπεδο που είχε στο τέλος του 2024, πρόσθεσε η πηγή.