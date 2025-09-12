Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έρχεται αυστηρό πλαίσιο για τα Airbnb - Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Εξονυχιστικούς ελέγχους θα έχουν να αντιμετωπίσουν από την 1η Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων που προσφέρονται για βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως τα Airbnb, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι αυστηροί κανόνες λειτουργίας τους.

Οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζουν σχολαστικά διότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φθάνουν και τις 20.000 ευρώ στις περιπτώσεις υποτροπής, αναφέρει η ΕΡΤ.

Από τον επόμενο μήνα, κάθε ακίνητο που προσφέρεται για βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις - Airbnb: Οι νέες απαιτήσεις

Θα απαιτείται ακόμη πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Ενόψει των νέων κανόνων, ήδη το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άρχισαν να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) σε ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ), ώστε να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που έρχονται, αλλά και για τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν για παράνομα καταλύματα που δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

Η επιστολή που φτάνει στους ιδιοκτήτες αναφέρει χαρακτηριστικά: «…δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητά σας. Συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει σωρευτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής, να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μεικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα ημερών μέσω e-mail.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου. Στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται».

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επιτόπιοι, με μεικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται τα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν τηρεί τις προδιαγραφές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται στις 10.000 και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος και το απαγορευτικό στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση είναι διπλό. Από τη μια να καταφέρει με τους νέους κανόνες να ανακόψει την ξέφρενη πορεία των Airbnb και απ’ την άλλη να μετατρέψει σε μακροχρόνιες πολλές από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στην κατεύθυνση επίλυσης του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος.