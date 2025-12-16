Μενού

Cetracore-Jetoil: Ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της

H εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA. ανέστειλε την Τρίτη (16/12) αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της.

H εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA. ανέστειλε την Τρίτη (16/12) αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της, ενημερώνοντας τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα.

Αναφέρεται ότι κατέρρευσε λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Αναμένονται προβλήματα τροφοδοσίας σε κάποια πρατήρια. 

H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ήταν μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

