Cetracore-Jetoil: Ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της

H εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA. ανέστειλε την Τρίτη (16/12) αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της, ενημερώνοντας τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα.
Αναφέρεται ότι κατέρρευσε λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Αναμένονται προβλήματα τροφοδοσίας σε κάποια πρατήρια.
H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.
Η Jetoil ήταν μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.
- Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»
- «Έμαθα ότι το μετρό δεν δουλεύει μετά την Εθνική Άμυνα, αφού ξεκίνησα από το σπίτι μου»
- Μιχάλης Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη»
- Αρπάχτηκαν Ουγγαρέζος - Ζαρίφη: «Νομίζεις ότι ό,τι λέμε αφορά εσένα - Πες μας αρχηγέ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.