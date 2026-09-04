DBRS: Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση ΒΒΒ για την Ελλάδα

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο ΒΒΒ σε θετικές από σταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα άφησε αμετάβλητη στο ΒΒΒ την αξιολόγηση της χώρας. Η αξιολόγηση BBB της Ελλάδας στηρίζεται, σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, στη σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, στο αξιόπιστο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας και στη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα μειωθεί από το 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 στο 134,4% στα τέλη του 2027, καθώς η δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή» και προβλέπεται να συνεχιστεί η καταγραφή σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, σημειώνει ο DBRS.

«Η ελληνική οικονομία έχει μέχρι στιγμής αντεπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφίξεις τουριστών να συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σε ετήσια βάση, η Κομισιόν προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και κατά 1,6% το 2027.

Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και, ως αποτέλεσμα, διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας.

Ενώ η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ορισμένα επεκτατικά μέτρα φέτος, όπως μειώσεις του φόρου εισοδήματος, η δημοσιονομική απόδοση προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,7% το 2027, σε σύγκριση με το 4,9% το 2025.

Αν και οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν μια ενδεχομένως δύσκολη περίοδο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του επόμενου έτους, ο DBRS θεωρεί ότι ο πολιτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος καθώς υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων σχετικά με βασικά θέματα πολιτικής», αναφέρει ο οίκος.