Μενού

ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο ζώνες που περιλαμβάνει.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο με λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ
Νέο τιμολόγιο ρεύματος στη ΔΕΗ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 11πμ - 3μμ
  • Νυχτερινή ζώνη: 2πμ - 4πμ

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ