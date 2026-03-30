ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης

Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:
- Μεσημβρινή ζώνη: 11πμ - 3μμ
- Νυχτερινή ζώνη: 2πμ - 4πμ
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.
