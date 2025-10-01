ΔΕΗ: Αμετάβλητη η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο

Η ΔΕΗ απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της.

