ΔΕΗ: Σταθερές οι χρεώσεις στους λογαριασμούς τον Δεκέμβριο

Στα επίπεδα του Νοεμβρίου κράτησε η ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο με στόχο να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά. Σταθερά και τα μπλε τον Δεκέμβριο.

Λογαριασμός ρεύματος της ΔΕΗ
Χρήματα πάνω σε λογαριασμό της ΔΕΗ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σταθερή στα 0,13928 ευρώ/kWh, στα επίπεδα του Νοεμβρίου, παραμένει για το Δεκέμβριο η χρέωση του πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε απόψε.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,127 ευρώ/kWh, επιτρέποντας στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, να αξιοποιούν χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το νέο σταθερό («μπλε») πρόγραμμα myHome Plan, συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100 ευρώ και προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση 60 ευρώ (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και εκκαθάριση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, ενώ παρέχει πρόσβαση στις εκπτώσεις και τις προσφορές του προγράμματος ΔΕΗ myRewards Coupons.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Δεκέμβριο τις τιμές στα 0,145 ευρώ/kWh για το myHomeEnter και 0,142 ευρώ/kWh για το myHomeOnline. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, η τιμή στις ώρες χαμηλής χρέωσης είναι 0,095 ευρώ/kWh.

Τέλος η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 0,13552 ευρώ/kWh.

