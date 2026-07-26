Δεν «αρέσει» πια η ελληνική επαρχία

Ασχολούμενος με τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό της γεωργίας στην γειτονική και δημογραφικά ρημαγμένη Βουλγαρία, σύντομα κατέληξα στο γνωστό «δεν κοιτάς τα δικά σου και ασχολείσαι με την γειτονιά…».

Δύο ειδήσεις από την επαρχιακή Ελλάδα ήταν συγκλονιστικές. Η πρώτη αφορά την πλήρωση θέσεων ιατρών σε νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων με επιμίσθιο 1.500 ευρώ τον μήνα, δωρεά της Stelios Foundation. Στην σχετική προκήρυξη για 42 θέσεις, έγιναν 57 αιτήσεις, κατ’ αρχήν θετικό. Σκέφτεσαι ότι το οικονομικό κίνητρο έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην πλήρωση κρίσιμων θέσεων στην ερημωμένη ελληνική επαρχία.

Αλλά, είχαμε μάλλον βιαστεί να βγάλουμε συμπέρασμα: οι υποψήφιοι ενδιαφέρθηκαν για τα κεντρικά νησιά Σπέτσες, Ύδρα, Πόρος, ενώ για τις πλέον κρίσιμες θέσεις όπως ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Φολέγανδρος, το Αγαθονήσι, η Σίφνος, η Νίσυρος (Μανδράκι), τα Κουφονήσια, η Θύμαινα, η Σέριφος, η Θηρασιά, η Κίμωλος, η Κέα, καθώς και δύο θέσεις στη Σκύρο (Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Ακτινολογίας) και μία στην Αλόννησο, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς!

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr