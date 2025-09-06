ΔΕΘ 2025: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο «καλάθι» των φορολογικών ελαφρύνσεων και έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο κινήτρων που ξεκίνησε το 2020 με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε 26 ακριτικά νησιά και ακολούθησε με την έκπτωση έως 20% στο φόρο για ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

