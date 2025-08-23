ΔΕΘ: Πακέτο 1,5 έως 2,5 δισ. φέρνει η κυβέρνηση - Σε ποιες κατηγορίες πολιτών δίνεται βάρος

Παροχές 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ 2025 με την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα σε μεσαία τάξη, συνταξιούχους, οικογένειες και νέα γενιά.

Μάλιστα, όπως μετέφερε το πρωί του Σαββάτου (23/8) η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Πρωινή Ενημέρωση», το πακέτο παροχών μπορεί να αγγίξει και τα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τα ξεπεράσει.

Το target group της κυβέρνησης στο πακέτο της ΔΕΘ είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που συνολικά είναι πάνω από 2.000.000. Έτσι, θα δοθεί έμφαση σε αυτούς, αλλά και σε όσους εργαζόμενους έχουν παιδιά.

Στόχος είναι να μειωθεί ο φόρος ώστε να αυξηθεί ο καθαρός μισθός αν και το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η αύξηση στα καθαρά είναι ακόμα άγνωστο.

Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση θέλει το ποσό που θα προκύψει να έχει νόημα και να ξεκινάει από τα 400-500 ευρώ τον χρόνο στα χαμηλά εισοδήματα και να αλλάξει όλη η κλίμακα των μισθωτών, η οποία δεν έχει αλλάξει από το 2019 με εξαίρεση τον χαμηλό συντελεστή.

Ακόμα στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί και άλλο το αφορολόγητο και να ξεπεράσει τα 11.000 ευρώ στις οικογένειες με ένα παιδί, αλλά και να «πειράξουν» και τα πιο υψηλά εισοδήματα που λόγω του πληθωρισμού όσο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν δει ανάλογη αύξηση.

Όσον αφορά το πακέτο της κατοικίας στην κυβέρνηση προσπαθούν να δουν μήπως μπορούν να αλλάξουν την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων απότομη κλιμάκωση από τα 12.000 και να μπει ένα νέο κλιμάκιο.

Κύριο μέλημα είναι να μπουν νέα ακίνητα στην αγορά και γι' αυτό σκέφτονται μήπως ήρθε η ώρα να «τιμωρούν» όσους έχουν κλειστά ακίνητα, στερώντας από την αγορά στεγαστικό απόθεμα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των εν λόγω σπιτιών μέχρι και διπλάσιο ΕΝΦΙΑ προκειμένου να κινητοποιηθούν και να μην είναι κλειστά τα ακίνητά τους.

Όσον αφορά την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, το εν λόγω σενάριο εξετάστηκε στις αρχές του έτους, αλλά το απαιτούμενο συνολικό ποσό είναι πολύ υψηλό και δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Για αυτό τον λόγο η κυβέρνηση στοχεύει στο να γίνει το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους μόνιμο, να αυξηθεί ή να αυξηθούν οι δικαιούχοι.

Η πρόθεση είναι - βάσει εισοδηματικών κριτηρίων - να υπάρχει ένα επίδομα με μόνιμο χαρακτήρα που να το λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνταξιούχοι και ίσως να καταβάλλεται μαζί με το επίδομα ενοικίου.

Τέλος, το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ μάλλον φαντάζει απίθανο σύμφωνα με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.