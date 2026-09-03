ΔΕΘ: Σε πέντε άξονες τα μέτρα για την οικονομία - Ανάπτυξη, εισοδήματα, ακρίβεια, στέγαση, ιδιωτικό χρέος

Πακέτο μέτρων «δύο ταχυτήτων» θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός το προσεχές Σάββατο από την 90η ΔΕΘ: Μέτρα άμεσης παρέμβασης έως το τέλος του 2026 και μια ευρύτερη δέσμη μόνιμων μέτρων από το 2027 και για τα επόμενα χρόνια.

Ήδη σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν τις τελικές δοκιμές για οριστικό πακέτο που θα ανακοινωθεί. Η επιτυχία του αφηγήματος θα κριθεί από την εφαρμογή και, κυρίως, εάν το κυβερνητικό σχέδιο θα δώσει πειστική απάντηση όχι μόνο στην ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στο ενοίκιο, στους λογαριασμούς ενέργειας και στην παγίδα των χρεών.

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