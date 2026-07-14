Deutsche Bank: Παγκόσμια πρωτιά για την Αθήνα στις αυξήσεις των ενοικίων

Η Αθήνα παραμένει μία από τις οικονομικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όμως οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς διεθνώς.

Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση «Mapping the World's Prices 2026» της Deutsche Bank, η οποία συγκρίνει το κόστος ζωής, τους μισθούς, την αγορά κατοικίας και την ποιότητα ζωής σε 69 πόλεις του κόσμου.

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