Δημογραφική βόμβα στην Ευρώπη: Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι

Eurostat καταγράφει μια σαφή και σταθερή τάση: ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια. Το 2004, για κάθε ηλικιωμένο άτομο άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν σχεδόν τέσσερις ενήλικες σε ηλικία εργασίας. Σήμερα, η αναλογία έχει περιοριστεί σε λιγότερους από τρεις.

Συγκεκριμένα, την 1η Ιανουαρίου 2024, ο δείκτης εξάρτησης έφτασε το 37%, έναντι 26,8% το 2004.

Η μεταβολή αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική. Αντικατοπτρίζει βαθιές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις: από τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων έως την ανάγκη για νέες πολιτικές φροντίδας και στήριξης των ηλικιωμένων.

Η Ευρυτανία στην κορυφή της γήρανσης

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που καταγράφουν υψηλούς δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων. Η περίπτωση της Ευρυτανίας είναι ενδεικτική: με ποσοστό 71,1%, η ορεινή αυτή περιοχή της Στερεάς Ελλάδας συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες περιφέρειες της ΕΕ με τον υψηλότερο δείκτη, μαζί με περιοχές της Πορτογαλίας και του Βελγίου.

Η εικόνα αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Αρκετές ελληνικές περιφέρειες εμφανίζουν δείκτη άνω του 50%, γεγονός που καταδεικνύει μια γενικευμένη τάση γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκέντρωση ηλικιωμένων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η νεολαία συχνά μεταναστεύει προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό, εντείνει το φαινόμενο.

Περιφέρειες που σπάνε ρεκόρ

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην ΕΕ, 139 περιφέρειες (NUTS 3) καταγράφουν δείκτη εξάρτησης άνω του 50%. Οι περισσότερες εντοπίζονται στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ υψηλά ποσοστά εμφανίζονται επίσης σε Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ισπανία.

Αντίθετα, περιοχές όπως η Μαγιότ (Γαλλία) ή η Γουιάνα εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλούς δείκτες, λόγω νεανικού πληθυσμού και μεταναστευτικών ροών.

Οι ηλικιωμένοι ως ποσοστό του πληθυσμού και μεταναστευτικών ροών.

Συνολικά, οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν το 21,6% του πληθυσμού της ΕΕ. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ευρυτανία ή οι ορεινές περιοχές της Πορτογαλίας, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το ένα τρίτο του πληθυσμού.

Αντίθετα, σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Κοπεγχάγη ή οι Βρυξέλλες, οι ηλικιωμένοι αποτελούν λιγότερο από το 10%.

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων δεν πρέπει να ερμηνεύεται αποκλειστικά ως «βάρος» για τις κοινωνίες. Αντίθετα, μπορεί να ιδωθεί και ως ένδειξη βελτίωσης της υγείας και της μακροζωίας. Ωστόσο, η συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας δημιουργεί πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και στην αγορά εργασίας.

Η επιστημονική κοινότητα τονίζει ότι οι προβλέψεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με συντηρητική ματιά: οι μελλοντικές εξελίξεις εξαρτώνται από παράγοντες όπως η μετανάστευση, οι γεννήσεις, αλλά και οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της απασχόλησης.

Η έρευνα της Eurostat φωτίζει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Ευρώπη -και ειδικά η Ελλάδα- γερνά με ταχείς ρυθμούς.

Η πρόκληση είναι διπλή: αφενός να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων, αφετέρου να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των νεότερων γενεών.

Η Ευρυτανία, με τον υψηλότατο δείκτη εξάρτησης, λειτουργεί ως «καθρέφτης» για το μέλλον πολλών άλλων περιοχών της χώρας. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν η Ελλάδα και η Ευρώπη θα καταφέρουν να μετατρέψουν τη γήρανση του πληθυσμού από πρόβλημα σε ευκαιρία για κοινωνική καινοτομία.