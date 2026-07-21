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Δημόσιο: Χρωστάει πάνω από 3,7 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

Νέα αύξηση κατέγραψαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, ανατρέποντας τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο.

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Τα «φέσια» του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους τράβηξαν ξανά την ανηφόρα, με το συνολικό ύψος τους να ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες βρέθηκαν στο τέλος Μαΐου πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 431 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. 

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