Δημόσιο: Χρωστάει πάνω από 3,7 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

Τα «φέσια» του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους τράβηξαν ξανά την ανηφόρα, με το συνολικό ύψος τους να ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες βρέθηκαν στο τέλος Μαΐου πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 431 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.
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