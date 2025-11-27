Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών - Διευρύνονται οι δικαιούχοι

Το αίτημα για αναβάθμιση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών βρισκόταν για χρόνια ψηλά στην ατζέντα του κλάδου και επανερχόταν σταθερά σε κάθε δημόσια τοποθέτηση της ΠΝΟ. Η ανακοίνωση του σχεδόν διπλασιασμού του επιδόματος και της διεύρυνσης των δικαιούχων έδειξε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε αυτή τη φορά να προχωρήσει πέρα από τις συζητήσεις και να δώσει μια οριστική απάντηση σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε μεγάλο μέρος των εργαζομένων.

Η επιλογή να συμπεριληφθούν κατηγορίες ναυτικών που έως σήμερα δεν εντάσσονταν σε κανένα καθεστώς ενίσχυσης θεωρείται από πολλούς η πιο ουσιαστική διάσταση της παρέμβασης. Δεν πρόκειται απλώς για μια αύξηση, αλλά για αλλαγή φιλοσοφίας, με στόχο να υπάρχει ένα ενιαίο και αξιόπιστο δίχτυ προστασίας για όσους μένουν προσωρινά εκτός εργασίας λόγω της φύσης του επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι η παρέμβαση εντάχθηκε στον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών, κάτι που διασφαλίζει τον μόνιμο χαρακτήρα της και απομακρύνει κάθε σενάριο συγκυριακής ρύθμισης. Η τεχνική προετοιμασία και η αναλογιστική επεξεργασία που προηγήθηκαν αποτυπώνουν μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση του ζητήματος σε σχέση με το παρελθόν.

Στο παρασκήνιο, η αίσθηση είναι ότι με αυτή την κίνηση το Υπουργείο Ναυτιλίας επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση για τα εργασιακά στη θάλασσα σε πιο στέρεη βάση. Και, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον χώρο, πρόκειται για μια απόφαση που «ήταν καιρός να ληφθεί» και η οποία θα αποδειχθεί καθοριστική για τη σχέση της Πολιτείας με τους ναυτικούς τα επόμενα χρόνια.