Διπλάσιες παραμένουν οι κλίνες των Airbnb από τις ξενοδοχειακές στην Αθήνα

Αποτελεσματικό εν μέρει, ως προς την επιβράδυνση της περαιτέρω εξάπλωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποδεικνύεται το μέτρο για την αναστολή νέων αδειών. Την ίδια στιγμή βέβαια, η συνολική τουριστική πίεση που δέχεται η Αθήνα αυξάνει, χωρίς βέβαια να μπορούμε ακόμα να μιλάμε επισήμως για υπερτουρισμό, με τα Airbnb να εμφανίζουν σήμερα διπλάσιο αριθμό κλινών σε σχέση με τα ξενοδοχεία.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την πρώτη επικαιροποίηση της Μελέτης Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας του Δήμου Αθηναίων που δημοσιοποιήθηκε χθες.

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