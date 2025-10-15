ΔΝΤ: «Mαύρη» πρόβλεψη για εκτίναξη του παγκόσμιου χρέους στα επίπεδα του 1948 - Η εικόνα της Ελλάδας

Διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην έκθεση Fiscal Monitor που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της συνόδου του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το insider.gr, τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας αναμένεται να διαμορφωθούν στο 3,2% του ΑΕΠ το 2025 και στο 2,3% το 2026, έναντι 3,6% και 2,8% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση.

Όμως, το ΔΝΤ σταθερά εμφανίζεται πιο συντηρητικό από τη χώρα μας και την ΕΕ στις εκτιμήσεις του. Τα πρωτογενή πλεονάσματα αναμένεται να διαμορφωθούν στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2027 και το 2028, να αυξηθούν οριακά στο 1,9% το 2029, και να καταλήξουν στο 2% του ΑΕΠ το 2030.

Την ίδια περίοδο το ΔΝΤ αναμένει διατήρηση των πρωτογενών ελλειμμάτων στην Ευρωζώνη στο 1,4% το 2025, 1,6% το 2026 και 1,7% το 2027. Για φέτος, το ΔΝΤ προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,6% στη Γερμανία, 3,4% στη Γαλλία και οριακό πλεόνασμα 0,5% στην Ιταλία.

Το ΔΝΤ μετράει το δημόσιο χρέος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτό οι μετρήσεις όπως αποτυπώνονται και στον κρατικό προϋπολογισμό διαφέρουν.

Όμως εκτιμά και αυτό πως το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται από το 146,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 130,2% το 2030.

Το Ταμείο εκτιμά πως το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης το 2025 θα είναι μηδενικό, ενώ το 2026 θα διαμορφωθεί στο -0,8% του ΑΕΠ και τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί στο -1,4%.

Σε ό,τι αφορά κρατικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ το ΔΝΤ εκτιμά πως θα διαμορφωθούν στο 49,8% του ΑΕΠ φέτος, θα αυξηθούν στο 50% του ΑΕΠ το 2026 και στη συνέχεια θα καταγράφουν μείωση φτάνοντας το 46,8% το ΑΕΠ το 2030.

Από την άλλη, οι κρατικές δαπάνες θα διαμορφωθούν στο 49,8% του ΑΕΠ φέτος και θα αυξηθούν στο 50,8% του ΑΕΠ το 2026 για να υποχωρήσουν στο 48,6% το 2027, το 48,4% το 2028 και το 48,2% του ΑΕΠ το 2030.

Tα αναλυτικά στοιχεία του Fiscal Monitor δημοσιεύεται μια ημέρα μετά από την έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία, με βάση την οποία για την Ελλάδα αναμένεται ανάπτυξη 2% φέτος και του χρόνου.

Το ΔΝΤ αναμένει μέσο ετήσιο πληθωρισμό στο 3,1% φέτος και 2,5% το 2026 και προβλέπει πως η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 9% το 2025 και το 8,4% το 2026.

Σε επίπεδα ρεκόρ το παγκόσμιο δημόσιο χρέος

Το φθινοπωρινό Fiscal Monitor του Ταμείου σημειώνει πως το συνολικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 100% μέχρι το 2029.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο τότε το δημόσιο χρέος θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από το 1948.

Βέβαια παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές από κράτος σε κράτος. Αν και ο συνολικός αριθμός των χωρών που έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους θα μειωθεί, το μερίδιο των υπερχρεωμένων χωρών στην παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί.

«Το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο: ξεκινώντας από υπερβολικά υψηλά ελλείμματα και χρέη, η επιμονή των δαπανών που ξεπερνούν τα φορολογικά έσοδα θα ωθήσουν το χρέος σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, απειλώντας τη οικονομική βιωσιμότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα», σημειώνει το ΔΝΤ τονίζοντας πως η προτεραιοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη στήριξη της βιωσιμότητας του χρέους και την προετοιμασία αποθεμάτων για χρήση σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.