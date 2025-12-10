Δώρο Χριστουγέννων 2025: Η ημερομηνία πληρωμής και ο υπολογισμός του ποσού

Το Δώρο Χριστουγέννων, που αποτελεί πάγια παροχή και δεν μπορεί να δοθεί σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα, πρέπει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους ή το αν εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, είτε με μισθό είτε με ημερομίσθιο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων.

Για όσους αμείβονται με μισθό: το Δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το Δώρο αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Υπολογισμός του ποσού

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι καθοριστική:

Για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης, οι μισθωτοί δικαιούνται 2/25 του μηνιαίου μισθού .

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται δύο ημερομίσθια. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Προϋποθέσεις και βάση υπολογισμού

Το Δώρο καταβάλλεται μόνο σε χρήμα, όχι σε είδος.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου .

Αν η σχέση εργασίας έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Κυρώσεις για τους εργοδότες

Η μη καταβολή του Δώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν την παράβαση:

Επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας, που συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και τη διαβιβάζει στον Εισαγγελέα.

Απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την εορταστική περίοδο, η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου, οι επιθεωρητές θα επεμβαίνουν άμεσα, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.