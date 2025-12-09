Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα πληρωθεί - Πόσα χρήματα είναι ακριβώς

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο σε όλος τους εργαζομένους, με την προϋπόθεση πως εργάζονται στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Τότε δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο το οποίο είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, νοείται ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Για όσους αμείβονται με μισθό: το Δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το Δώρο αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.

Υπολογισμός του ποσού

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι καθοριστική:

Για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης, οι μισθωτοί δικαιούνται 2/25 του μηνιαίου μισθού .

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται δύο ημερομίσθια. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Προϋποθέσεις και βάση υπολογισμού

Το Δώρο καταβάλλεται μόνο σε χρήμα, όχι σε είδος.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου .

Αν η σχέση εργασίας έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Κυρώσεις για τους εργοδότες

Η μη καταβολή του Δώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν την παράβαση:

Επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας, που συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και τη διαβιβάζει στον Εισαγγελέα.

Απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την εορταστική περίοδο, η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου, οι επιθεωρητές θα επεμβαίνουν άμεσα, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.