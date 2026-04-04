Δώρο Πάσχα 2026: Η τελευταία ημερομηνία για να κατατεθεί – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κανόνες υπολογισμού.

Για το τρέχον έτος, το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η καταβολή του δώρου αποτελεί νομική υποχρέωση και δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με:

Πλήρη ή μερική απασχόληση.

Σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το τελικό ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης εντός του διαστήματος από 1η Ιανουαρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2026.

Για αμειβόμενους με μισθό: Το πλήρες δώρο ισούται με μισό μηνιαίο μισθό.

Για αμειβόμενους με ημερομίσθιο: Το πλήρες δώρο ισούται με 15 ημερομίσθια.

Αν η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερο από το πλήρες τετράμηνο, ο εργαζόμενος δικαιούται 1/15 του μισού μισθού (ή ένα ημερομίσθιο) για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σύμβασής του.

Απαγορεύεται ρητά η καταβολή του δώρου σε είδος (π.χ. προϊόντα ή δωροεπιταγές). Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών, με σαφή αναγραφή της αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής μετά την 8η Απριλίου, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία έχουν το δικαίωμα:

Να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

Να απευθυνθούν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα συνιστά ποινικό αδίκημα και συνεπάγεται την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.