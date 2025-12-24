Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Με δύο κινήσεις μπορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, υποβάλλοντας χωρίς πρόστιμο τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

