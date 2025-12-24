Μενού

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Ελαφρύτερα αναμένεται να είναι τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα.

ΕΝΦΙΑ
ΕΝΦΙΑ | Eurokinissi
Με δύο κινήσεις μπορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, υποβάλλοντας χωρίς πρόστιμο τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

