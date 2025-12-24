Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Με δύο κινήσεις μπορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Όσοι φορολογούμενοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, υποβάλλοντας χωρίς πρόστιμο τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Λεπτό προς λεπτό η τραγωδία του Falcon στην Τουρκία: Τι ξέρουμε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό
- Μουτίδου: «Ο Παπαδόπουλος μου είχε στείλει μήνυμα πριν ενάμιση μήνα - Φοβάμαι να μιλήσω»
- Στο Παρά Πέντε: Το επικό «καρφί» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
- Γιώργος Λιάγκας σε Ελένη Βουλγαράκη: «Λες καμιά φορά ότι η Δέσποινα Καμπούρη σου έφαγε τη θέση;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.