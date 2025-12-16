ΔΥΠΑ: Από αύριο ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και δώρου Χριστουγέννων

Ξεκινά από αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Όσον αφορά τουςανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή πρόκειται να πραγματοποιηθεί αφού γίνει δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidomaanergias

Τα ακριβή βήματα για ολοκληρώσεται τη διαδικασία είναι τα εξής: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr.