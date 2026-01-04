ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Για το 2026 σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πλέγμα νέων δράσεων από τη ΔΥΠΑ, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Τα νέα προγράμματα του 2026 μαζί με όσα «τρέχουν» από το 2025 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων) αναμένεται να καλύψουν περίπου 700.000 ανέργους και εργαζόμενους (εκ των οποίων οι 540.000 για κατάρτιση).

