Μενού

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Ποιες ξεχωρίζουν από τις δράσεις που θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων μηνών. Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πώς θα επωφεληθείτε.

Reader symbol
Newsroom
Εργασία εξ αποστάσεως
Unsplash
  • Α-
  • Α+

Για το 2026 σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πλέγμα νέων δράσεων από τη ΔΥΠΑ, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Τα νέα προγράμματα του 2026 μαζί με όσα «τρέχουν» από το 2025 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων) αναμένεται να καλύψουν περίπου 700.000 ανέργους και εργαζόμενους (εκ των οποίων οι 540.000 για κατάρτιση).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ