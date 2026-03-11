Μενού

ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα για εργαζόμενους

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί αφού κλείσει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
dypa
ΔΥΠΑ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

«Κατόπιν του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00» ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ