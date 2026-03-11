ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα για εργαζόμενους

«Κατόπιν του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00» ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.
Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.
Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ.
Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.
