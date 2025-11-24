Μενού

e-ΕΦΚΑ: Πώς θα μάθετε αν δικαιούστε την ενίσχυση των 250 ευρώ

Ξεκινά να πιστώνεται από σήμερα η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ηλικιωμένος κρατά χρήματα. | Shutterstock
Από σήμερα Δευτέρα 24/11 αναμένεται να αρχίσει να πιστώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ η δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ, που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

• συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,
• δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,
• συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου

Ποια είναι η διαδικασία

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές ΥπηρεσίεςΣυνταξιούχοιΈλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

