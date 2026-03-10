e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Απριλίου 2026

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Απριλίου 2026, διευκρινίζοντας ότι θα ακολουθηθεί ο καθιερωμένος διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, με βάση τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Επιπλέον, την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα δοθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλισμένων.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων όπως ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.