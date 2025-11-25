Ε9: Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για τα ακίνητά τους - Τα βήματα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους φορολογούμενους που είχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους ή θέλουν να διορθώσουν στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε να αποφύγουν λάθη που μπορεί να «φουσκώσουν» τον ΕΝΦΙΑ.

Όλες οι μεταβολές, προσθήκες και διορθώσεις στην πλατφόρμα του Ε9 θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Νέα δήλωση Ε9 οφείλουν να υποβάλουν όσοι μέσα στο 2025 είχαν οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση. Όπως αναφέρει το insider.gr σε ρεπορτάζ τουΕξαιρούνται μόνο όσοι ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες μέσω της πλατφόρμας myProperty, όπου το Ε9 ενημερώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε9

Οι φορολογούμενοι με αλλαγές στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους κατά το τρέχον έτος, για τους οποίους δεν ίσχυσε η αυτόματη υποβολή δηλώσεων Ε9, και θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 είναι:

1. Όσοι απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα.

2. Όσοι προχώρησαν σε πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων στα παιδιά η στα εγγόνια τους ή σε συγγενείς.

3. Όσοι είχαν οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, ανέγερση κτίσματος ή αποπεράτωση ημιτελούς ή κατεδάφιση, προσθήκη νέου ορόφου κ.α..

Επίσης τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι διαπιστώσουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους που ανεβάζουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Τα 10 βήματα

Η υποβολή του Ε9 γίνεται σε 10 βήματα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα) Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.