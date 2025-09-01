Βγήκαν σήμερα (01/09), , στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, για το σχολικό έτος 2025 - 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 22 Αυγούστου είχαν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα.

Τα τελικά αποτελέσματα, μππορεί να τα δει κανείς στον εξής σύνδεσμο: eetaa.gr

EETAA: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης των εξής ομάδων:

Βρέφη και μικρά παιδιά, μέσω ένταξης σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μαθητές δημοτικού και έφηβοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε εξειδικευμένα Κέντρα (ΚΔΑΠ).

Παιδιά και ενήλικα άτομα με αναπηρία, τα οποία εξυπηρετούνται από κατάλληλες δομές δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Για τις ιδιωτικές δομές της κατηγορίας Α2, εγγραφή γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 2,5ο έτος της ηλικίας τους, με βάση τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την πρώτη φάση του προγράμματος.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για τη δεύτερη φάση.

Επιλέξιμες Δομές Παροχής Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά από αναγνωρισμένες και νομίμως λειτουργούσες δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Βρεφονηπιακούς σταθμούς με ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά (ΚΔΑΠ)

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και άτομα με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

Χρήση του voucher και εγγραφή σε δομές

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες που θα λάβουν το voucher (αξία τοποθέτησης), έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη τους σε οποιαδήποτε κατάλληλη δομή, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Η ενεργοποίηση του voucher μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε κύκλου του προγράμματος, με τελική ημερομηνία:

Για τον πρώτο κύκλο: έως τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026

Για τον δεύτερο κύκλο: έως τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2027

Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί το voucher μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, η παροχή ακυρώνεται και η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα χάνεται.