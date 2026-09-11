Μενού

ΕΦΚΑ: Στα 1.220 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τον Φεβρουάριο - Αυξημένος κατά 3,8% μέσα σε ένα έτος

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.061,24€, ενώ φτάνει στα 1.482,24€ στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς.

Reader symbol
Newsroom
Γραφεία του ΕΦΚΑ
Γραφεία του ΕΦΚΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ετήσια αύξηση κατά 3,81% σημείωσε ο μέσος μισθός μέσα σε ένα έτος και διαμορφώθηκε στα 1.220 ευρώ (μεικτά), απέχοντας 580 ευρώ από τον στόχο που έθεσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της πρόσφατης ΔΕΘ, για μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ το 2030.

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ για τον Φεβρουάριο του 2026, ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,81% (από 1.176,17€ σε 1.220,95€) και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 13,20% (από 831,50€ σε 941,24€).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ