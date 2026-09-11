ΕΦΚΑ: Στα 1.220 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τον Φεβρουάριο - Αυξημένος κατά 3,8% μέσα σε ένα έτος

Ετήσια αύξηση κατά 3,81% σημείωσε ο μέσος μισθός μέσα σε ένα έτος και διαμορφώθηκε στα 1.220 ευρώ (μεικτά), απέχοντας 580 ευρώ από τον στόχο που έθεσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της πρόσφατης ΔΕΘ, για μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ το 2030.

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ για τον Φεβρουάριο του 2026, ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,81% (από 1.176,17€ σε 1.220,95€) και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 13,20% (από 831,50€ σε 941,24€).

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