Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ

Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ από την ΑΑΔΕ.

Κίνηση στην Ποσειδώνος | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Καυτές κλήσεις με «καμπάνες» έως και 30.000 ευρώ που πηγαίνουν έως μια 5ετία πίσω ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία ενώ έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας εντοπίστηκαν είτε να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, είτε να φέρουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από το αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας.

Πριν την επιβολή των προστίμων, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις φορολογικές αρχές και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν την παράβαση τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

