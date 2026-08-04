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Εφορία: Μετά τις δηλώσεις έρχονται οι διασταυρώσεις - Ποιοι κωδικοί ελέγχονται

Νέο «σαφάρι» ελέγχων από την ΑΑΔΕ με ψηφιακούς αλγόριθμους για αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 12.000 φορολογούμενοι.

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Στιγμιότυπο από εφορία
Στιγμιότυπο από εφορία | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ ανοίγει νέο νέο κύκλο φορολογικών ελέγχων, επιστρατεύοντας ειδικούς αλγόριθμους για να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Στο ελεγκτικό ραντάρ μπαίνουν και οι φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα αλλά εμφανίζουν υψηλές καταναλωτικές δαπάνες, ενώ μετά το ψηφιακό σαφάρι τουλάχιστον 12.000 φορολογούμενοι θα λάβουν «ραβασάκι» για να δώσουν εξηγήσεις για τις αποκλίσεις που θα εντοπιστούν.

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