Εφορία: Οι 4 εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 2026

Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν το 2025, γονικές παροχές χρημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων καθώς και οι δηλώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις «τρέχουν» ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την 31η Δεκεμβρίου 2026 να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίησή τους.

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