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Εφορία: Οι 4 εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 2026

Οι τέσσερις εκκρεμότητες προς την εφορία έως το τέλος του τρέχοντος έτους. «Τρέχουν» ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής δηλώσεων.

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Φορολογικές δηλώσεις | Shutterstock
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Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν το 2025, γονικές παροχές χρημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων καθώς και οι δηλώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις «τρέχουν» ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την 31η Δεκεμβρίου 2026 να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίησή τους.

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