Έφτασαν τα 18 ευρώ το κιλό το κρέας και τα μελομακάρονα : Πόσο θα κοστίσει το χριστουγεάτικο τραπέζι

Οι αυξήσεις στις τιμές του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων προ και της σοκοκλάτας τη φετινή χρονιά, όπως είναι φυσικό, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο και το οικογενειακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Ακόμα και αν τα σούπερ μάρκετ έχουν προσφορές σε συγκεκριμένες μάρκες ειδών, ο λογαριασμός σύγκριτικά με τις περσινές τιμές, θα είναι σίγουρα πιο «φουσκωμένος».

Η αύξηση στο κρέας όπως σημειώνει και η ΕΡΤ, είναι εμφανής. Παρότι η τιμή της γαλοπούλας παραμένει στα περσινά επίπεδα, 11 έως 13 ευρώ το κιλό για τη νωπή και 5,5 έως 6,5 ευρώ για την κατεψυγμένη, το μοσχαρίσιο κρέας φτάνει πλέον τα 17 με 18 ευρώ το κιλό, από 15 ευρώ το 2024.

Αντίστοιχα, τα αμνοερίφια αγγίζουν τα 13 με 14 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση από τα περσινά 11 ευρώ.

Οι ειδικοί αποδίδουν τις ανατιμήσεις κυρίως στη μειωμένη παραγωγή και στις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο.

Χριστούγεννα: Πόσο θα κοστίσουν τα γλυκά φέτος

Αυξημένες θεωρούνται και οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Παρότι κινούνται στα περσινά επίπεδα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες κοστίζουν από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, οι δίπλες 16 ευρώ και οι βασιλόπιτες 12 έως 14 ευρώ.

Πολλοί καταναλωτές κάνουν λόγο για ακρίβεια, ενώ οι ζαχαροπλάστες σημειώνουν ότι οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, όπως σοκολάτα, γάλα και βούτυρο, είχαν γίνει ήδη από πέρσι.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις συστήνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, καθώς εκτιμούν ότι το φετινό γιορτινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο έως και 20%. Με το κρέας και τα σοκολατένια προϊόντα να επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν στοχευμένες επιλογές ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται την επιβάρυνση