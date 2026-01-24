Εκπτώσεις 2026: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή - Το ωράριο λειτουργίας

Βρισκόμαστε εν μέσω χειμερινών εκπτώσεων και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αύριο Κυριακή 25/1.

Το διαφορετικό με την αυριανή μέρα είναι ότι επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι το εξής: Θα ανοίξουν 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα τύπου Mall, θα κλείσουν στις 20:00.

Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Εκπτώσεις: Ποια είναι η τελευταία μέρα προσφορών

Αυτή την Κυριακή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και οι προσδοκίες μεγάλες για τους επιχειρηματίες καθώς υπάρχει κινητικότητα λόγω των εκπτώσεων. Οι προσφορές μάλιστα, θα ισχύουν μέχρι και 27 Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα μπορούν είτε να συμμετέχουν ή όχι, όμως σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν εκπτώσεις υποχρεούνται να τηρήσουν κανόνες διαφάνειας, όπως σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.