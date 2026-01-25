Μενού

Εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα μαγαζιά με ειδικό ωράριο λειτουργίας - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ημέρα με ανοιχτά μαγαζιά είναι η σημερινή προκειμένου οι καταναλωτές να απολαύσουν τις χειμερινές εκπτώσεις. Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ.

Reader symbol
Newsroom
Ο πληθωρισμός όπως αποτυπώνεται στα σούπερ μάρκετ
Στιγμιότυπο από ψώνια σε σούπερ μάρκετ | Intime
  • Α-
  • Α+

Ανοιχτά αναμένεται να είναι σήμερα (25/1)  Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα καθώς είναι η προτελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου εν μέσω χειμερινών εκπτώσεων

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι να ανοίξουν 11:00 και να κλείσουν στις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα τύπου Mall, θα κλείσουν στις 20:00. 

Οι προσφορές μάλιστα, θα ισχύουν μέχρι και 27 Φεβρουαρίου.  Τα καταστήματα μπορούν είτε να συμμετέχουν ή όχι, όμως σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν εκπτώσεις υποχρεούνται να τηρήσουν κανόνες διαφάνειας, όπως σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ 

Παρά το γεγονός ότι η αγορά θα είναι ανοιχτή, η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ παραδοσιακά επιλέγει να παραμείνει κλειστή τις Κυριακές των εκπτώσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της αλυσίδας LIDL, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ