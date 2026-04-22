Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα πάρουν 150 ευρώ - Χωρίς αίτηση

Μέτρο στήριξης στις οικογένειες με παιδιά ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 22/4 με φόντο την ακρίβεια σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά περιπου το 80% των οικογενειών με τέκνα και περιλαμβάνει έκατκτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο.

Τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Παραδείγματα για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αν μια έγγαμη οικογένεια έχει ένα παιδι και οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000, δηλαδή, 39.000 ευρώ.

Αν μια εγγαμη οικογένεια έχει δύο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ θα λάβει 300 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (44.000).

Αν μια έγγαμη οικογένεια έχει τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως5 0.000 ευρώ θα λάβει οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (49.000).

Αν μια έγαμη οικογένεια έχει επτά παιδιά με οικογενειακό εισόδημα έως 65.000 ευρώ θα λάβει 1.050 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (64.000).

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά



