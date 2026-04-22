Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει και αυξάνονται οι δικαιούχοι μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Νέα μέτρα στήριξης των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 22/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που υφίστανται τη μεγαλυτερη πίεση από την άνοδο τιμών, ανάμεσα στους οποίους έιναι και οι ενοικιαστές.

Συγκεκριμένα αγγίζει πάνω από 1 εκ. ενοικιαστές (με διεύρυνση κατά 70.000 άτομα).

Το μέτρο καλύπτει πλέον 1,02 εκατ. νοικοκυριά από τα 1,19 εκατ. που νοικιάζουν κατοικία, δηλαδή περίπου το 86%.

Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε αύξηση των ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους χωρίς τέχνα και από 28.000 στα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους. Συν 4.000 σε κάθε τέκνο.

Ενώ στις μονογονεϊκές τα όρια διευρύνονται από 31.000 στα 39.000 ευρώ. Συν 5.000 ευρώ μετά του πρώτου.

Πίνακας μέτρων για ενοικιαστές