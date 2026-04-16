Στα ύψη έχουν φτάσει οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, και απογοητευτική είναι η διαφορά της χώρας μας συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 50 - 60 τετραγωνικών μέτρων ο Έλληνας Πολίτης χρειάζεται να καταβάλει στο ενοίκιο το 70,2% του εισοδήματός του.

Την ίδια στιγμή ο Ευρωπαίος πολίτης κατά μέσο όρο, διοχετεύει μόλις το 33,8% του μισθού του στο ενοίκιο για σπίτι ίδιας έκτασης με το παραπάνω παράδειγμα.

Μη βιώσιμα είναι τα νούμερα, αναφορικά με ένα σπίτι δύο υπνοδωματίων, που κυμαίνεται στα 75 με 95 τετραγωνικά. Ο Έλληνας χρειάζεται να καταβάλει το 93,6 % του μισθού του για να πληρώσει το ενοίκιο τη στιγμή που ο Ευρωπαίος καταβάλει το 45,6%.

Το 140,4% του μισθού του πρέπει να δώσει ο Έλληνας, για σπίτι τριών υπνοδωματίων ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 62% του μισθού.

Ο Νίκος Ρώμπαπας εκτελεστικός διευθυντής ΚΕΦΙΜ, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ότι έχει «ευρωπαϊκά ενοίκια, αλλά ελληνικούς μισθούς».

Επιπλέον, αναφέρει ότι από το 2024 - 2025 η Ελλάδα, μετά την Κροατία είναι η χώρα που τα ενοίκια αυξήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην ΕΕ.