Εκτοξεύθηκαν τα απλήρωτα χρέη στο ΚΕΑΟ - Αναμονή για ρυθμίσεις των οφειλών

Εν αναμονή μιας νέας ευνοϊκής ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, την στιγμή που το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ αυξήθηκε στα 50,29 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025.
Και ενώ η θέσπιση νέας ρύθμισης είναι απόφαση που θα λάβει το υπουργείο Οικονομικών, ο διαγωνισμός ανάθεσης της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του ΚΕΑΟ σε ιδιωτικές εταιρείες καθυστερεί. Οι ιδιώτες θα εισηγούνται ρυθμίσεις οφειλών a la carte στους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, που βρίσκουν ασύμφορη την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που «τρέχει» για τα χρέη τους.
