Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου - Ποιοι ξεφεύγουν

Μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις φέρνει σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το μικρό «λίφτινγκ» στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι νέες ρυθμίσεις ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.