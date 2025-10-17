Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου - Ποιοι ξεφεύγουν

Μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις φέρνει σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το μικρό «λίφτινγκ» στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι νέες ρυθμίσεις ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.

