Έλον Μασκ: To τίμημα της πολιτικής στην «αυτοκρατορία» των επιχειρήσεών του

Προφανές το ερώτημα αν ο Έλον Μασκ θα έκανε ξανά τις ίδιες επιλογές.

Newsroom
Ο Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ σε συνάντηση στο Καπιτώλιο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Κοιτάζοντας τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της Tesla, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πτώση πωλήσεων που δεν έχει ξαναδεί τα τελευταία δέκα χρόνια, προκύπτει ένα μάλλον προφανές ερώτημα: ποιος ξέρει εάν ο Έλον Μασκ, σε περίπτωση που του δινόταν η ευκαιρία να επιστρέψει στις 13 Ιουλίου 2024 - την ημέρα που πυροβολήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ - θα έκανε ξανά τις ίδιες επιλογές.

Γιατί από το διάσημο tweet που δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και τραυμάτισε τον Τραμπ στο ένα αυτί («υποστηρίζω πλήρως τον πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω στην ταχεία ανάρρωσή του»), η δυναμική γύρω από τον δισεκατομμυριούχο που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική έχει αλλάξει ριζικά.

